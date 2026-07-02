Мощное похолодание накроет Подмосковье уже в эти выходные

После почти летней жары жителей Московской области ждет резкая смена погоды. Уже в выходные температура заметно снизится, а дожди и грозы станут практически ежедневными. О том, какой будет погода в ближайшие дни, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, пятница еще останется самым теплым днем предстоящего периода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. В самой Москве ожидается до +27 градусов, при этом существенных осадков в городе не прогнозируется, хотя в отдельных районах области возможны ливни и грозы.

Уже в субботу погода резко изменится. Ночью температура опустится до +12…+17 градусов, а днем столбики термометров покажут лишь +20…+25 градусов. Практически на всей территории Подмосковья пройдут дожди, местами сильные, с грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду.

Еще прохладнее станет в воскресенье. Дневная температура по области составит всего +17…+22 градуса, что почти на десять градусов ниже значений конца рабочей недели. Сохранится облачная погода с кратковременными дождями, а местами вновь ожидаются сильные ливни и грозы.

«Выходные пройдут под влиянием циклона. Поэтому рассчитывать на продолжительное солнце не стоит — осадки будут повторяться практически каждый день, а температура окажется ниже привычных июльских значений», — отметил Ильин.

В начале новой недели существенного потепления пока не ожидается. В понедельник ночью температура понизится до +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. Местами вновь пройдут дожди.

Во вторник погода станет более спокойной. Осадки прекратятся, ночью ожидается +11…+16 градусов, днем — до +20…+25 градусов. По словам синоптика, именно со вторника погода начнет постепенно стабилизироваться, хотя по-настоящему жарких дней в ближайшей перспективе пока не прогнозируется.

Несмотря на похолодание, лето сложно представить без мороженого. Многие готовы есть его каждый день, считая безопасной заменой другим сладостям. Тем не менее, это очень калорийный десерт, и с ним лучше не перебарщивать — особенно детям.