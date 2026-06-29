Можно ли есть мороженое каждый день: безопасные нормы для детей и взрослых

Лето сложно представить без мороженого. Многие готовы есть его каждый день, считая безопасной заменой другим сладостям. Тем не менее, это очень калорийный десерт, и с ним лучше не перебарщивать — особенно детям. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Сколько мороженого можно взрослому

По словам специалиста, полностью отказываться от мороженого смысла нет. Гораздо важнее смотреть на состав продукта и не переедать.

«Для здорового взрослого человека безопасной считается порция около 70-100 граммов в день. Это один небольшой стаканчик или эскимо. Если в рационе уже есть другие сладости, лучше не превышать норму и не есть мороженое каждый день», — объяснила Редина.

Диетолог отметила, что классический пломбир — калорийный продукт. Помимо молочного жира он содержит сахар, и две-три порции за один раз содержат почти половину суточной нормы.

«Несколько штук подряд могут заменить полноценный прием пищи по количеству калорий, но не дадут такого же насыщения», — добавила специалист.

Детям тоже нужна мера

Для ребенка ограничения должны быть еще строже. По словам Рединой, малышам до двух-трех лет мороженое лучше вообще не предлагать, их пищеварительная система еще не готова к такому количеству сахара и насыщенных жиров.

«Детям старше трех лет достаточно одной небольшой порции весом 40-60 граммов два-три раза в неделю. Если ребенок активный, много двигается и в целом питается сбалансировано, иногда можно позволить немного больше, но не каждый день», — подчеркнула диетолог.

Она также посоветовала не давать ребенку мороженое натощак и сразу после активных игр на жаре.

Какое мороженое полезнее

По словам эксперта, при выборе стоит обращать внимание не только на вкус, но и на состав. Чем короче список ингредиентов, тем лучше.

«В хорошем мороженом должны быть молоко или сливки, сахар и натуральные стабилизаторы. В составе не должно быть много растительных жиров, ароматизаторов, красителей и сиропов», — рассказала она.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова ]

Диетолог отметила, что фруктовый лед многие считают более полезным, но он содержит даже больше сахара, чем сливочное мороженое.

Редина подчеркнула, что при сахарном диабете, ожирении, выраженной непереносимости лактозы, некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и обострении хронического панкреатита мороженое лучше ограничить.

Можно ли есть мороженое каждый день

По словам диетолога, если речь идет о небольшой порции мороженого с хорошим составом и рацион в целом остается сбалансированным, трагедии не произойдет.

«Не нужно воспринимать мороженое как запретный продукт. Когда человек постоянно себе все запрещает, риска переесть только больше. Можно съесть небольшую порцию и получить удовольствие, чем потом бороться с чувством вины после нескольких упаковок сразу», — подытожила Редина.

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