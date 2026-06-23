Названы лучшие электромобили и гибриды для российских дорог в 2026 году

Интерес россиян к электромобилям продолжает расти. По данным агентства «Автостат», за последнюю неделю в России на учет было поставлено 231 новое электрическое авто — это на 87% больше, чем неделей ранее. Одновременно увеличивается спрос и на гибридные машины: за год продажи этого сегмента выросли более чем в два раза. О том, какие модели сегодня выглядят наиболее интересными для покупки, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

Какие электрокары сейчас считаются оптимальным выбором

По его словам, при выборе электромобиля важно ориентироваться не только на запас хода, но и на наличие сервисной поддержки, доступность запчастей и адаптацию машины к российским условиям эксплуатации.

«Сейчас на рынке сформировалась группа моделей, которые уже успели зарекомендовать себя. Среди чистых электрокаров высокий интерес сохраняется к Zeekr 001, Avatr 11 и BYD Seal. Они предлагают хороший запас хода, современное оснащение и высокий уровень комфорта», — рассказал эксперт.

По его словам, среди более доступных вариантов внимание покупателей привлекают Dongfeng Nammi Box, Ora 03 и некоторые модели китайских производителей, ориентированные на городскую эксплуатацию.

Эксперт добавил, что для ежедневных поездок по городу важнее не максимальная мощность, а удобство зарядки и реальный запас хода в обычных условиях.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Почему многие выбирают гибриды вместо электромобилей

По словам Егорова, в 2026 году значительная часть покупателей делает выбор именно в пользу гибридных автомобилей.

«Гибриды позволяют познакомиться с новыми технологиями без необходимости полностью менять привычный сценарий эксплуатации. Поэтому сейчас очень востребованы модели Li Auto L7 и L9, Voyah Free, а также некоторые версии BYD и Chery», — пояснил он.

Эксперт отметил, что гибридные автомобили особенно интересны для жителей регионов, где сеть зарядных станций пока развивается не так быстро, как в крупнейших городах.

По мнению специалиста, рост интереса к электрокарам и гибридам связан не только с техническими характеристиками машин, но и с желанием автомобилистов попробовать новые технологии. Летний сезон традиционно считается одним из самых активных периодов для покупки автомобилей, поэтому спрос на современные модели в ближайшие месяцы может остаться высоким.

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