Нефтяной поворот России: какие страны начнут покупать российскую нефть уже к 2030 году

В 2028-2030-х годах Россия сможет в крупном масштабе рассмотреть поставки нефти в страны Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее в S&P Global Commodities at Sea подсчитали, что Индия в январе значительно сократила импорт российской нефти — почти в 3,5 раза. Часть российских объемов заместила нефть из США и с Ближнего Востока. Полного прекращения закупок сырья из России, по оценке аналитиков, пока не ожидается. Экономист Литвиненко подчеркнула, что у РФ есть и другой рынок для продажи энергоресурсов.

«Если говорить о Юго-Восточной Азии, это то Малайзия, Вьетнам, Индонезия, Таиланд и Филиппины. С этим рынком мы уже работаем, у нас есть определенного рода договоренности и понимание по логистике. Но более интересным рынком в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это африканские страны», — пояснила эксперт.

В частности, Россия уже работает по вопросам поставки нефти с Марокко, Египтом и Тунисом, напомнила специалист. При этом и другие африканские страны с имеющейся нефтью готовы сотрудничать с российским государством.

«Учитывая, что ряд африканских стран показывает двукратный рост мирового ВВП, согласно прогнозу на 2026 год, то не только Россия, а вообще все страны нацелены сейчас на африканский континент. Усилия России будут нацелены в 2028-2030-е года на Судан, Южный Судан, Конго, Эфиопию и Танзанию. Это те страны, с которыми у нас есть и международные контакты, и есть возможность наращивать поставки», — заключила Литвиненко.

