Можно и без мяса: чем заменить животный белок во время Великого поста

Отказ от продуктов животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, — одна из традиций Великого поста, который в 2026 году начнется 23 февраля. Как постящимся сохранить в норме белок, необходимый для поддержания здоровья и нормальной работы организма, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава МО Людмила Сухорукова.

Альтернативой белку животного происхождения станут растительные источники, отметила эксперт. Так, например, бобовые (фасоль, чечевица, горох и нут) не только помогут восполнить недостаток белка в рационе, но и обогатят клетчаткой.

«Соевые белки считаются полноценными, так как содержат все необходимые аминокислоты. Соевые продукты — тофу, темпе, соевое молоко», — продолжила врач.

Орехи и семена станут не только источником белка, но и полезных жиров и витаминов. Во время поста также не нужно забывать про крупы и злаки (киноа, гречка, овсянка, булгур). Высоким содержанием белка и аминокислот особенно выделяется киноа, подчеркнула Сухорукова. Умеренное количество белка содержат грибы (шампиньоны, вешенки и другие виды), они помогут разнообразить рацион. Также богаты белком и микроэлементами водоросли, например, спирулина.

«Важно комбинировать разные растительные продукты, чтобы получить полный набор аминокислот, необходимых организму. Например, сочетание бобовых с крупами обеспечивает полноценный белок. Во время поста можно легко обеспечить организм необходимым белком, используя разнообразные растительные продукты. Это не только полезно, но и помогает открыть новые вкусы и рецепты», — заключила специалист.

