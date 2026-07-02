Несколько укусов до отравления: какие продукты на столе могут серьезно навредить кошке

Многие думают, что кошки сами знают, что им можно есть, а что нет. Но на практике любопытство берет верх. Пока хозяева отвлеклись, питомец может попробовать продукты, которые кажутся безобидными для человека, но могут вызвать тяжелое отравление у животного. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал ветеринар Петр Смирнов.

По словам ветеринара, кошки более разборчивы в еде, чем собаки, однако полностью полагаться на их инстинкты нельзя.

«Молодые животные очень любопытные. Их может заинтересовать кусочек мяса с приправами или остатки торта на тарелке. Хватит нескольких укусов, чтобы появились симптомы отравления», — объяснил Смирнов.

Лук и чеснок

Одними из самых опасных продуктов ветеринар назвал лук и чеснок.

«Они содержат вещества, которые разрушают эритроциты у кошек и могут привести к развитию анемии. Причем опасны не только свежие овощи, но и жареные, сушеные и даже порошок, который входит в состав приправ», — рассказал специалист.

Поэтому кошке нельзя давать котлеты, жареное мясо, супы, соусы и другие блюда с луком или чесноком.

Шоколад и сладости

В доме, где есть кошки, нельзя оставлять без присмотра и десерты с какао, шоколадную выпечку и конфеты.

«В шоколаде содержится теобромин. Для человека он безопасен, а вот организм кошки выводит его очень медленно. Может быть рвота, судороги, нарушения сердечного ритма и даже тяжелые отравления», — предупредил Смирнов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Хлеб и дрожжевая выпечка

По словам ветеринара, хлеб и выпечка могут вызвать вздутие живота, брожение в кишечнике и расстройство пищеварения у кошек. Особенно опасно, если животное съест сырое дрожжевое тесто: оно продолжает увеличиваться в объеме уже в желудке.

«Кошка — облигатный хищник, ее пищеварительная система рассчитана прежде всего на животный белок», — отметил ветеринар.

Жирное мясо и кости

После семейного ужина многие оставляют на столе куриные крылышки, шашлык или ребрышки.

«Жирная пища перегружает поджелудочную железу и может спровоцировать панкреатит. А трубчатые куриные кости вообще опасны тем, что раскалываются на острые фрагменты и могут повредить пищевод или кишечник», — рассказал специалист.

Молоко

Миф о том, что все кошки любят молоко, давно устарел. У большинства взрослых животных плохо усваивается лактоза.

«После молока могут появиться вздутие живота, боли и диарея», — объяснил ветеринар.

Что делать, если кошка все-таки съела запрещенный продукт

Смирнов посоветовал не ждать появления тяжелых симптомов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«Если хозяин точно знает, что питомец съел запрещенку, лучше сразу связаться с ветеринарным врачом и начать лечение. Ни в коем случае не пытаться вызвать у кошки рвоту и не давать ей лекарств для людей», — подчеркнул он.

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