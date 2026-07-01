Новые правила ОСАГО с 11 июля: что изменится для водителей

С 11 июля в России вступают в силу новые правила расчета стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО. Теперь при определении размера компенсации не будут учитывать слишком дешевые аналоги запчастей, расходные материалы станут рассчитывать без скидок, а одноразовые детали включат в стоимость ремонта полностью. По оценкам экспертов, средняя выплата по ОСАГО может увеличиться примерно на 10%. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что это означает для автомобилистов и повлияют ли изменения на стоимость полисов.

Почему выплаты по ОСАГО станут больше

По словам эксперта, нововведения направлены на то, чтобы приблизить размер страхового возмещения к реальной стоимости ремонта.

«До сих пор при расчете ущерба страховщики могли использовать максимально дешевые аналоги деталей, которые далеко не всегда можно было купить на рынке. Кроме того, некоторые расходные материалы рассчитывались с применением понижающих коэффициентов. Теперь эти перекосы устраняются, поэтому выплаты действительно станут выше», — объяснил эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Он отметил, что особенно заметными изменения окажутся при ремонте автомобилей, где требуется большое количество расходников или замена одноразовых крепежных элементов.

Подорожает ли ОСАГО после новых правил

Рост выплат не означает автоматического повышения стоимости полисов уже в июле.

«Тарифы по ОСАГО рассчитываются исходя из общей убыточности страхового рынка. Если увеличение выплат окажется существенным и сохранится в течение длительного времени, страховщики действительно могут постепенно скорректировать стоимость полисов в рамках действующего тарифного коридора. Но ждать массового подорожания с 11 июля точно не стоит», — подчеркнул Егоров.

По его словам, на цену страховки по-прежнему будут сильнее влиять возраст и стаж водителя, аварийность, регион регистрации автомобиля и коэффициент бонус-малус.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Стоит ли оформлять полис до 11 июля

Эксперт считает, что специально спешить с покупкой ОСАГО, когда старая страховка еще действует, нет необходимости.

«Новые правила касаются расчета страхового возмещения, а не условий уже оформленных договоров. Если срок действия полиса подходит к концу, оформляйте его в обычном порядке. Покупать страховку заранее только из-за вступления новых правил смысла нет», — отметил автоэксперт.

При этом он советует автомобилистам, попавшим в ДТП после 11 июля, внимательно проверять расчеты страховой компании и при необходимости обращаться за независимой экспертизой, если сумма компенсации вызывает сомнения.

В ближайшие годы тарифы страхования могут стать более персонализированными. Правительство России утвердило план по дальнейшей модернизации системы ОСАГО.