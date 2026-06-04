ОСАГО станет более индивидуальным: что изменится для водителей

Правительство России утвердило план по дальнейшей модернизации системы ОСАГО. В ближайшие годы тарифы страхования могут стать более персонализированными — при расчете стоимости полиса планируется учитывать уровень безопасности автомобиля и его технические характеристики. Об этом пишет ТАСС .

Банк России, МВД и Минпромторг совместно со страховым сообществом займутся дополнительной индивидуализацией тарифов ОСАГО. Соответствующие меры предусмотрены правительственным планом, реализация которого рассчитана до 2030–2031 годов.

Предполагается, что стоимость полиса будет зависеть не только от действующих коэффициентов, но и от уровня безопасности конкретного автомобиля. В числе возможных критериев рассматриваются наличие современных систем защиты, срок эксплуатации транспортного средства и национальный рейтинг безопасности RuNCAP.

В основу обновленной системы планируют заложить статистику по ДТП, техническим характеристикам автомобилей и тяжести последствий аварий. Подготовкой соответствующих данных займутся МВД и Минпромторг, которые представят доклад в правительство.

Сейчас тарифы ОСАГО формируются на основе базовой ставки Банка России с учетом различных коэффициентов. Среди них — регион регистрации, стаж и возраст водителя, безаварийная езда, мощность двигателя, сезонность использования автомобиля и количество водителей, допущенных к управлению.

До этого сообщалось, что автоюрист предупредил, каким машинам в 2026 году жестко регламентирован техосмотр.