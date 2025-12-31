От парковки до подписки: главные бытовые законы, которые заработают в 2026 году

Новый 2026 год станет для России временем значительных законодательных перемен. Согласно обзору РБК, вступают в силу десятки новых законов, которые затронут социальную сферу, налогообложение, финансовый рынок, недвижимость, транспорт и цифровую среду. Большая часть нововведений направлена на поддержку граждан и укрепление экономической стабильности.

Главные изменения коснутся доходов и поддержки семей. С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 20,7%, до 27 093 рублей. Пенсии по старости вырастут на 7,6%. Вводится новая налоговая льгота для работающих родителей с двумя и более детьми — если доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, ставка НДФЛ для них снижается до 6% за счет ежегодной выплаты. Базовая ставка НДФЛ останется на уровне 13%, но для иностранных агентов вводится повышенная ставка в 30%. При этом чиновники будут освобождены от обязательной ежегодной публикации деклараций о доходах.

С 1 сентября начнется активное внедрение цифрового рубля, обязательное к приему крупными магазинами. С марта онлайн-сервисам будет запрещено списывать средства за подписки без явного согласия владельца карты. Ужесточается регулирование микрозаймов: максимальная переплата ограничена 100%, а выдача дорогих займов одному заемщику будет строго лимитирована.

В сфере ЖКХ меняются сроки оплаты: вносить квартплату теперь нужно до 15 числа следующего месяца. Семьи с тремя и более детьми получат дополнительные налоговые вычеты по имуществу. При продаже жилья для улучшения условий семьи с двумя детьми освобождаются от налога независимо от срока владения.

С марта заработает закон о локализации такси, требующий использования отечественных автомобилей. Появятся новые дорожные знаки, такие как «Глухие пешеходы». В Москве станут на 25 сантиметров уже парковочные места.

Призыв на срочную службу станет круглогодичным, хотя отправка в войска сохранится по традиционному графику. В культуре с марта запрещается прокат фильмов, дискредитирующих традиционные российские ценности, а вся вывеска и реклама должны быть на русском языке. Для поездок детей до 14 лет в страны СНГ и Абхазию теперь потребуется загранпаспорт.

Ранее сообщалось, что Путин постановил в 2026 году направить на сборы россиян из мобилизационного резерва.