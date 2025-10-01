Пакет для овощей — ловушка для гнили: эксперт раскрыл главные ошибки хранения

Охлаждение некоторых овощей в холодильнике может повредить их качеству. Низкие температуры могут нарушить их естественные процессы созревания, что может привести к изменению вкуса и структуры, особенно у помидоров. Существуют альтернативные методы сохранения свежести овощей без использования холодильника, как отметил агроном Алексей Куренин, менеджер по проектам компании «Гродан» в интервью «Газете.RU».

Куренин советует, первым делом, отказаться от полиэтиленовой упаковки. Он объясняет, что полиэтилен задерживает влагу, вызывая образование конденсата, который, в свою очередь, ускоряет порчу овощей. Вместо этого стоит использовать бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики, обеспечивая тем самым необходимую циркуляцию воздуха.

Во-вторых, важно хранить различные виды овощей раздельно. Это необходимо для поддержания их свежести в течение более длительного времени, так как некоторые овощи, например, помидоры, выделяют этилен, который может ускорить созревание и порчу других, таких как огурцы и перец. Кроме того, необходимо регулярно проверять овощи и удалять поврежденные экземпляры, чтобы предотвратить распространение порчи на остальные.

В-третьих, специалист подчеркивает важность выбора прохладных и темных мест для хранения. Куренин отмечает, что оптимальная температура хранения овощей составляет примерно 10-12 градусов. Для этого подходят прохладные, сухие и темные места. Дополнительно можно накрывать овощи тканью.

Однако Куренин советует те овощи, что увядают быстро при комнатной температуре, все же хранить в холодильнике, например, морковь, огурцы и капусту. Также рекомендуется выдерживать томаты несколько часов при комнатной температуре перед употреблением, особенно если в магазине они хранились в холоде.

