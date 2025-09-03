Главная дачница Подмосковья раскрыла секреты подготовки участка к зиме

Известный агроном Октябрина Ганичкина составила для подмосковных дачников четкий план осенних работ, от точного выполнения которого зависит сохранность урожая и плодородие почвы в следующем сезоне. Эксперт выделила пять ключевых направлений деятельности, которые необходимо завершить до первых заморозков, передает интернет-издание REGIONS.

Первым этапом становится полная уборка всех оставшихся на грядках овощей и фруктов. Томаты, перец, кабачки и огурцы должны быть собраны до конца сентября. Картофель, морковь, свеклу и лук необходимо просушить и хранить в ящиках с сухим песком или опилками в прохладном темном месте. Яблоки и груши разных сортов требуют раздельного хранения, а поврежденные плоды следует немедленно переработать.

Второй приоритет — работа с почвой. После уборки растительных остатков, особенно больных растений, которые следует сжечь, необходимо внести органические удобрения или компост. На пустых грядках рекомендуется посеять сидераты для улучшения структуры почвы и защиты от эрозии.

Третье направление — посадка озимых культур. С середины октября нужно высадить чеснок и луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) с обязательным мульчированием торфом или перегноем для успешной зимовки.

Четвертый этап по методу Ганичкиной включает защитные мероприятия: мульчирование приствольных кругов деревьев, обвязку молодых саженцев от грызунов и укрытие роз и теплолюбивых кустарников лапником или геотекстилем при угрозе заморозков.

Завершающим шагом становится подготовка инвентаря к зиме — очистка и консервация садового инструментария, а также уборка теплиц. Эти меры позволят сохранить не только урожай, но и плодородие почвы для следующего сезона.

