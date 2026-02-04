Поджог в школе Красноярска: что грозит подростку и могут ли наказать родителей по закону и судом

Напавшую на школу в Красноярске восьмиклассницу будет ожидать психиатрическая экспертиза, если выяснится, что у нее есть психологические отклонения. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил юрист Юрий Капштык.

Суд решит

Как отметил эксперт, в первую очередь правоохранители будут выяснять мотивы ее действий и причины.

«Если выяснится, что у нее имеются психические отклонения, то она однозначно будет направлена на принудительное лечение. По результату действий будет постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Также специалисты будут выяснять, что в семье происходит», — пояснил специалист.

По его словам, многое будет зависеть и от семьи напавшей на школу девочки. Если выяснится, что семья неблагоприятная и одна из причин нападения — это какое-либо давление со стороны родителей, то родители будут нести административную ответственность за ненадлежащее воспитание детей, возмещать ущерб, причиненный вреду здоровья всех пострадавших и имуществу школы.

«Кроме того, в зависимости от степени тяжести причиненных увечий возможно даже и привлечение к уголовной ответственности с отсрочкой исполнения. Поэтому в данной ситуации сейчас все в руках дознания. Следствие установит хронологию событий, причины, мотивы, после передаст дело в суд. Дальше суд будет определять степень вины и вид наказания», — заключил Капштык.

Поджог детей

По сообщениям СМИ, ученица ворвалась в учебный класс с молотком и разлила бензин. Предварительно у пострадавших диагностированы ожоги второй и третьей степени — повреждены спина, лицо и ноги. В поджоге подозревается 14-летняя школьница, ее задержали, с подростком работают сотрудники полиции. Школу эвакуировали.

Сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии — по данным телеграм-канала Shot, площадь ожогов превышает 50% поверхности тела. У еще двоих учеников выявлены закрытые черепно-мозговые травмы. ТАСС уточняет, что в результате нападения пострадали пятеро детей и один учитель. В региональном управлении МЧС сообщили, что возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

Как пишут в Сети, одноклассники характеризовали школьницу как замкнутую и тихую. Сообщается, что ее дразнили из-за лишнего веса, а отношения в классе были напряженными. Также в СМИ появились скриншоты переписок. Утверждается, что девочка заранее писала о планируемом поджоге в школьном чате и даже проводила опрос о том, на кого из учителей следует напасть. Однако, по предварительным данным, ее сообщения не были восприняты всерьез.

