Весенний шоппинг по-московски: сколько тратят жители столицы и почему ресейл стал новым трендом

Москвичи готовы потратить на весеннее обновление гардероба в среднем 23 тыс. рублей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказали эксперты сервиса «Авито».

Как уточняется, 44% хотели бы уложиться в 10 тыс. рублей. Еще 29% готовы выделить от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, 18% — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, и лишь 9% рассчитывают на более высокий бюджет.

Большинство ограничивается несколькими покупками, однако есть и те, кто полностью обновляет вещи к новому сезону. При этом ресейл становится важной частью этого процесса: 16% москвичей приобретают одежду, обувь и аксессуары «с рук», а 32% — продают вещи после разбора гардероба.

Так или иначе к весне обновляют гардероб 78% жителей Москвы, однако подходы у всех разные. Чаще всего (33%) опрошенные покупают лишь несколько новых вещей к сезону, еще 31% поступают так же, но не ежегодно. Полностью меняют гардероб к весне только 14% — в основном это молодые люди в возрасте 18-24 лет (18%).

Весенний шоппинг в первую очередь связан с покупкой базовых и универсальных вещей. Чаще всего жители Москвы приобретают джинсы, брюки и штаны (41%), футболки, рубашки, топы и блузы (34%), а также практичную обувь — например, кроссовки или лоферы (33%).

Фото: [ istockphoto.com/lechatnoir ]

Мужчины чаще женщин покупают толстовки, худи и свитшоты (25% против 22%), а также спортивную одежду (19% против 16%). Женщины, в свою очередь, чаще обновляют верхнюю одежду для прохладной погоды (22% против 16% мужчин), приобретают костюмы с брюками или юбкой (14% против 6%), а также аксессуары — сумки и ремни (13% против 8%).

Готовясь к весне, москвичи, как правило, используют сразу несколько каналов для покупок. Так, 53% приобретают вещи на онлайн-площадках, 47% — в торговых центрах. В отдельных офлайн-магазинах покупают 28% опрошенных, а 27% — на сайтах и в приложениях брендов. Еще 16% выбирают ресейл-платформы. Чаще всего это представители молодежи 18-24 лет (19%), при этом каждый второй из них (58%) отметил, что за последний год стал покупать вещи «с рук» чаще.

В сегменте ресейла наиболее популярна верхняя одежда — пальто, куртки и пуховики (33%), а также спортивная одежда (26%). Мужчины чаще приобретают обувь (32% против 24% женщин) и головные уборы (22% против 14%). Женщины же преимущественно покупают «с рук» рубашки, топы и блузы (24% против 11%), а также детские вещи (19% против 9%).

