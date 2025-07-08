С сохранением зарплаты: при какой температуре в офисе можно уйти с работы в аномальную жару

В ближайшие недели, по прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве и Московской области может подняться до аномальных +36...+39 градусов. В такую жару сотрудник может отпроситься с работы, если температура в помещении превышает норму, установленную СанПиН и Трудовым кодексом РФ (ТК РФ), заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, критические нормы для офисных работников — температура в помещении от +28,5 градусов.

«При превышении этой температуры работодатель обязан принять меры, например, кондиционирование, либо сократить рабочий день. При температуре от +32,5 градусов и выше работа для офисных помещений должна быть прекращена», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Работнику в данном случае необходимо потребовать измерения температуры воздуха в помещение.

«Необходимо обратиться к работодателю с просьбой улучшить условия. Например, установить вентилятор, перерывы или перенести рабочее место в более прохладное помещение, менее солнечное. Если условия не улучшаются, можно отказаться от работы без последствий, но с сохранением заработной платы за простой», — добавила Лоикова.

Кроме того, можно написать жалобу в Роспотребнадзор или трудовую инспекцию, если работодатель игнорирует данные нормы.

«Однако важно помнить, что нормы на улице и в производственных помещениях разные, все зависит от категории работ. Также работодатель не обязан отпускать домой, но обязан обеспечить безопасные условия. Если в офисе +35 и нет кондиционера — это нарушение. Можно настаивать на сокращение рабочего дня или дистанционной работе», — заключила специалист.

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