+39 градусов: аномальная жара в Москве и Подмосковье может сохраниться до конца июля

Аномальная жара в Москве и Московской области продержится еще чуть больше недели, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

С 8 июля в столице и регионе температура воздуха повысится до +36 градусов, однако это не самые высокие показатели за июль.

«До 16-18 июля простоит жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов и выше. В отдельные дни температура может повышаться до +34…+39 градусов», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, есть вероятность, что аномально жаркая погода задержится на некоторое время.

«Есть предпосылки, что жара продержится и до конца июля, но будут и короткие периоды понижения температуры воздуха до +20…+25 градусов», — заключил эксперт.

Ранее эксперт рассказал, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье на неделе с 8 по 11 июля.