Сексуальность после 40: как меняется интимная жизнь, и почему об этом мало говорят

Тема интимной жизни после 40 лет долгое время оставалась табуированной. О том, что происходит с сексуальностью в зрелом возрасте, принято молчать или шутить снисходительно. Однако реальность такова, что этот период — не закат, а скорее трансформация, которая может принести глубокое удовлетворение и новую глубину отношений. Клинический психолог Алеся Давыдова рассказала интернет–изданию «Подмосковье сегодня», как меняется интимная жизнь после 40 и почему об этом мало говорят.

Почему сексуальность не исчезает после 40 лет

Как рассказала эксперт, многие думают, что сексуальность — это только про секс. На самом деле понятие «сексуальность» гораздо шире. Это жизненная энергия человека.

«Это способность чувствовать, хотеть, получать удовольствие, интересоваться жизнью, быть в контакте с собой и своим телом. Поэтому сексуальность проявляется не только в отношениях. Она проявляется в том, как человек смеется, танцует, заботиться о себе, наслаждается едой, путешествиями, самой жизнью, собой. Сексуальность — это не функция организма, а один из способов чувствовать себя живым», — сказала она.

Специалист отметила, что о сексуальности принято говорить, когда человеку 20 лет: о первой любви, страсти, гормонах, романтике и поиске себя. Но почему-то гораздо реже говорят о том, что происходит с сексуальностью после 40. Словно существует негласное убеждение: если молодость прошла, то и эта тема больше не актуальна.

«На самом деле все наоборот. После 40 лет сексуальность не исчезает. Она меняется. И зачастую становится глубже, честнее и интереснее, чем была раньше. За годы работы я не встретила ни одной женщины, у которой сексуальность исчезла бы из-за возраста. Зато встретила десятки женщин, у которых она исчезала из-за усталости, обиды, чувства вины, хронического стресса и привычки жить для всех, кроме себя», — сообщила Давыдова.

Что убивает сексуальность у женщин после 40

Психолог подчеркнула, что когда женщина говорит: «Я не хочу секса», очень часто проблема оказывается совсем не в нем. А в том, что она долгое время была мамой, женой, сотрудницей и спасателем для всех вокруг, что потеряла контакт с собой. Она больше не хочет жить так, как живет сейчас.

Фото: [ istockphoto.com/Victor_69 ]

Многие женщины пугаются, когда замечают изменения. Кажется, что проблема в возрасте. Но часто оказывается совсем другое:

Накопленные обиды;

Отсутствие эмоциональной близости;

Усталость;

Ощущение, что тебя используют, но не замечают;

Невозможность расслабиться;

Постоянная многозадачность.

«Попробуйте представить женщину, которая весь день работает, потом проверяет уроки, готовит ужин, решает семейные вопросы, отвечает на сообщения в рабочих чатах и только к полуночи добирается до кровати. Часто ее проблема не в отсутствии желания, а в отсутствии ресурса», — считает собеседница издания.

Почему некоторые женщины расцветают только после 40 лет

По ее мнению, парадокс в том, что многие женщины становятся гораздо более сексуальными именно в зрелом возрасте. Потому что впервые перестают кому-то что-то доказывать. Это совершенно другой уровень контакта с собой.

«Общество до сих пор связывает сексуальность с молодостью. Нам легко представить влюбленных двадцатилетних. Но почему-то сложно представить женщину в 40 лет, которая хочет любить, нравиться, чувствовать желание и получать удовольствие от жизни. Хотя на самом деле это абсолютно естественно. Сексуальность не заканчивается в 40, 50 или 60 лет, она меняется вместе с человеком», — заключила Давыдова.

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