8 августа состоятся переговоры между США, Азербайджаном и Арменией, где планируется подписание мирного договора между Баку и Ереваном, рассказал президент США Дональд Трамп в Truth Social. Влияние американской политики достигло границ Южного Кавказа, сейчас одним из новых аванпостов США становится Армения, однако это не означает окончательного мира между странами в регионе. Чем закончится встреча политиков в Вашингтоне и что это значит для Еревана — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мира не будет, пришли американцы

Несмотря на громогласные заявления Трампа о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, точной уверенности в этом нет. Как отметил политолог Сергей Марков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», стороны не придут к миру во время сегодняшних переговоров.

«Между Арменией и Азербайджаном не будет подписан мирный договор, стороны заключат лишь меморандум о намерении подписать мирный договор. И связано это с тем, что у Азербайджана есть два требования для полноценного заключения мира: первое — это согласие с роспуском Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Она была создана для разрешения Нагорно-Карабахского конфликта, и ее продолжение фиксирует, что продолжает существовать этот конфликт. Второе — самое главное, в конституции Армении есть ссылка на декларацию независимости Армении, где указано то, что Карабах является армянским. Азербайджан рассматривает это как территориальные претензии и требует изменить конституцию Армении», — пояснил эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/Մերուժ Խեչոյան. Дадиванк ]

В свою очередь политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что даже в случае подписания мирного договора конфликт не будет исчерпан.

«Можно сколько угодно подписать документов, но Армения никогда не признает юридические основы Карабаха за Азербайджаном, для любого армянского лидера — это смертельный приговор. Главная цель договора будет держаться на том, что они будут стараться быть более аккуратными, частично изменятся инструменты, реже будут использоваться вооруженные инциденты», — считает специалист.

Предательство Пашиняна

Одной из точек конфликта после Второй Карабахской войны в 2020 году между Азербайджаном и Арменией стал Зангезурский коридор. Это важный транспортный проект, предусмотренный пунктом 9 трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, подписанной при посредничестве президента России Владимира Путина. Он должен соединить западные районы Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении, при этом контроль за безопасностью сообщения возлагается на пограничную службу ФСБ России. Такой формат позволил бы разблокировать транспортные и экономические связи в регионе, укрепить взаимную торговлю и повысить уровень доверия между Баку и Ереваном, обеспечивая при этом ключевую стабилизирующую роль Москвы.

Фото: [ president.az. Железнодорожная станция в Одубаде. ]

Реализация коридора пока откладывается из-за разных подходов сторон к его формату, однако именно Россия остается той силой, которая способна обеспечить компромисс и гарантировать соблюдение договоренностей. Для Азербайджана проект открывает прямой выход в Нахичевань и далее в Турцию, а для Армении — возможность восстановления полноценного сообщения с Россией и другими странами через азербайджанскую территорию. Запуск Зангезурского коридора при российском посредничестве стал бы шагом к долгосрочному миру на Южном Кавказе и укреплению позиций всех участников. Однако уже сейчас американцы пытаются разрушить это: 8 августа, как отметил Трамп, планируется заключение экономических соглашений с каждой из стран. По мнению политолога Маркова, желание продать американцам Зангезурский коридор является предательством России со стороны армянского истеблишмента.

«Есть Сочинское соглашение 2020 года, по которому управлять Зангезурским коридором должны российские пограничники и административные сотрудники железных дорог. Но антироссийское руководство Армении выкинуло соглашение и решило заменить Россию американцами. И теперь это будет делать делать американская компания, назовут коридор “Мостом Трампа”, американская ЧВК будет там размещена. По сути дела создается американская военная база на территории Армении. Это прямое предательство России со стороны руководства Армении», — выразил мнение эксперт.

«Мягкая сила» США разрушает страну

И такое предательство неудивительно: при Николе Пашиняне в Армении усилилось присутствие американской «мягкой силы» через финансирование НКО и СМИ. В 2018 году Национальный фонд демократии (NED) выделил почти 1,76 млн долларов на программы в Армении, что в несколько раз превышало суммарные расходы всех парламентских партий на предвыборную кампанию. Финансирование получали медиапроекты и организации, продвигающие западные ценности, в том числе CivilNet, Hetq, Media Initiatives Center и другие, нередко через гранты USAID, Open Society Foundations и Internews. Эти структуры занимались обучением журналистов, продвижением антикоррупционных инициатив и развитием электоральных процессов, формируя информационную повестку, близкую к американской.

Фото: [ istockphoto.com ]

США оказывали и масштабную институциональную поддержку. За последние 16 лет Армения получила от Вашингтона почти 2 млрд долларов помощи, из которых только в 2022 году USAID выделил порядка 33,7 млн долларов на реформу выборов, развитие демократии, экономическую устойчивость и модернизацию институтов. Американские дипломаты регулярно встречались с армянской политической элитой, обсуждая интеграцию западных стандартов управления. Эта активная работа сопровождалась расширением политических и экономических связей, закрепляя влияние США в армянской внутренней и медийной среде. По словам политолога Сергея Маркелова, также свою силу внутри Армении имеет и армянское лобби из США.

«В Армении почти в каждой третьей семье есть родственники в США, армянская диаспора США — одна из самых крутых и сильных. Поэтому даже за счет подписания мирного договора, я уверен, по каналам американских армян и имеющихся родственников в стране, жители страны получат сигнал для усиления позиций Пашиняна», — считает эксперт.

Заинтересованность в сохранении позиций действующего армянского премьер-министра есть и у Дональда Трампа, поскольку это покажет президента США как сильного политика, отметил Маркелов.

«Подписание договора не значит, что конфликт 100% закончен: Армения признала все, что говорит Азербайджан и извинилась перед Баку, а Азербайджан принял извинения Армении. Этого не будет, это скажет лишь Трамп», — считает специалист.

Конец Пашиняна близок

К августу 2025 года уровень поддержки Никола Пашиняна в Армении находится на рекордно низком уровне: по данным опроса IRI за июнь, ему доверяют лишь около 13 % граждан, тогда как 61 % не доверяют никому из политиков. Согласно Gallup International, только 8-9 % полностью довольны его работой, еще примерно 13-15 % оценивают ее скорее положительно, при этом около 65 % респондентов высказываются отрицательно, из них почти половина — резко негативно. По мнению Маркелова, несмотря на низкий рейтинг, Пашинян сохранит власть в Армении, поскольку он стал автократом.

«Пашинян у власти остаться сможет. Сейчас он управляет ситуацией и пошел по сценарию авторитарности. Он дерзкий, оппозиционеры тоже могут быстро учиться и делать балансировки в сторону авторитарности режима. В Армении ничего не произойдет, пока зачищается информационное поле, все потенциальные претенденты на власть и идет конфликт с Армянской апостольской церковью», — заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что Трамп заставил Армению стать «колонией» США.