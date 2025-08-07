В пятницу, 8 августа, в США состоится историческая встреча, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян фактически оформит передачу стратегических интересов своей страны под контроль Вашингтона. То, о чем предупреждали критики армянского премьера и за что их преследовали власти в Ереване, становится реальностью: Пашинян выступает не защитником национальных интересов Армении, а проводником западной политики в регионе. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Сделка века» в Вашингтоне

По данным армянской газеты «Жоховурд», ссылающейся на источники, близкие к властям республики, Пашинян уже рассказал своей команде о намерении подписать мир с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым без предварительных условий.

Встреча пройдет при посредничестве президента США Дональда Трампа, и, по словам армянского премьера, «определенный документ, скорее всего, будет подписан».

The Washington Post со ссылкой на источники подтверждает: 8 августа может быть объявлено о мирном соглашении между странами. Издание называет это «последним примером усилий [Трампа] по прекращению международных конфликтов».

Но что скрывается за красивыми словами о мире? По информации испанского издания Periodista Digital, получившего доступ к конфиденциальному документу, речь идет о «Меморандуме о взаимопонимании по созданию транспортного коридора через мост Трампа». Да, стратегический Зангезурский коридор, который должен соединить основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичеванью через территорию Армении, получит название в честь американского президента.

Хронология капитуляции

Путь к завтрашней сделке был долгим и последовательным. Еще 2 апреля Алиев четко обозначил условия мира: упразднение Минской группы ОБСЕ и изменение конституции Армении, где есть пункт о претензиях на территорию Азербайджана. Пашинян фактически согласился на все.

В мае армянский премьер пригрозил изменить конституцию, если Конституционный суд не поддержит мирный договор.

«Не хочу упускать возможность мирного урегулирования конфликта», — заявил он тогда.

10 июля стало известно о переговорах в Абу-Даби, где обсуждались «ключевые направления мирной повестки — делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения».

Незадолго до этого замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян фактически подтвердил готовность передать контроль над коридором американской компании.

«Если это полностью соответствует заявленным нами принципам, это может быть реализовано», — сказал он.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Мост Трампа» как символ поражения

Как удалось выяснить изданию Periodista Digital, протяженность транспортного коридора составит 42 километра через Сюникскую область на юге Армении. Формально Ереван сохранит суверенитет над территорией, но фактически Зангезурский коридор будет эксплуатировать частная американская компания.

Таким образом, стратегически важная транспортная артерия, через которую Азербайджан получит прямой выход к Турции, окажется под контролем США. Армения же превращается в транзитную территорию, управляемую внешними игроками.

Пашинян 16 июля сам подтвердил курс на разрыв с традиционными союзниками.

«Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим членство», — заявил армянский премьер.

Он обвинил организацию в нечеткой реакции на обращения Еревана и заявил, что «союзники в ОДКБ не признают территориальную целостность [Армении]».

В тот же день премьер признал запоздалость признания Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

«Считаю, что не только поступил правильно, но и совершил ошибку, не сделав этого раньше из-за неверного расчета ситуации», — сказал он.

Фото: [ freepik.com ]

Голоса правды, которые пытались заглушить

Примечательно, что все, кто предупреждал о губительности курса Пашиняна, подвергались давлению и обвинениям в распространении «российской пропаганды». Но теперь их слова звучат как пророчество.

Президент «Союза армян России» Ара Абрамян, в частности, 17 июля призывал Пашиняна уйти в отставку.

«Он должен прямо сейчас сказать: „Знаете что, раз так, я ухожу“. Это единственное, что правильно будет для него», — сказал Абрамян.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян 20 июля обратилась к жителям Армении.

«В ваших руках же он [Пашинян], в ваших руках. Как привели, так и уводите. (…) Иначе, понимаете, что вам придется уйти самим, как ушли по воле эфенди Пашиняна армяне из Карабаха», — сказала Симоньян.

Цена «мира»

Что получает Пашинян в обмен на сдачу национальных интересов? По мнению экспертов, речь идет о личных гарантиях безопасности для него и его семьи со стороны Запада. Армянский премьер готов пожертвовать стратегическими интересами страны ради сохранения власти и западных гарантий.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Национального Собрания Беларуси, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич заявил, что армянскому народу должно быть тревожно от этой встречи.

«Потому что есть истина – Соединенным Штатам не нужно, чтобы в Армении был мир, им не нужно, чтобы между Азербайджаном и Арменией был мир, потому что изначально после развала СССР и у США, и у всех стран Запада цель была одна – чтобы вокруг России полыхало, была зона влияния Запада, и самое главное, чтобы там была нестабильность, чтобы было легче управлять этими странами и использовать их в своих геополитических интересах», – отметил он.

Фото: [ Официальный сайт Премьер-министра Республики Армения ]

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в свою очередь подчеркнул, что «Пашиняны приходят и уходят, а Армения остается».

Но какая Армения останется после завтрашнего подписания?

«Страна, потерявшая Карабах. Страна, передавшая контроль над стратегическим коридором американской компании. Страна, разрывающая связи с традиционными союзниками в ОДКБ. Страна, премьер которой публично признает все свои уступки «правильными» и жалеет лишь о том, что не сделал их раньше.»

Пророчество сбывается

Завтрашняя встреча в Белом доме станет кульминацией процесса, о котором критики Пашиняна предупреждали годами. Армянские власти гневно опровергали обвинения в прозападном курсе, преследовали тех, кто говорил правду о готовящейся капитуляции. Но факты — упрямая вещь.

«Мост Трампа» через армянскую территорию станет символом новой реальности: Армения окончательно превращается в объект большой геополитической игры, где Пашинян выступает не защитником национальных интересов, а исполнителем чужой воли.

Как отмечают источники, проблема Зангезурского коридора «будет решена с элементами внешнего контроля». Эти обтекаемые формулировки скрывают простую истину: Армения теряет контроль над собственной территорией, становясь заложником интересов внешних игроков.

Уже сейчас очевидно: те, кого власти Армении обвиняли в распространении «фейков» и «вражеской пропаганды», на самом деле просто говорили правду о том, куда ведет страну Никол Пашинян. Завтра эта правда будет оформлена документально в Белом доме.

