Тошнота, диарея, изменение цвета стула: чем может обернуться похудение с помощью хлорофилла

В соцсетях набирает популярность новый тренд: блогеры добавляют в воду жидкий хлорофилл и уверяют, что он помогает худеть, снижает тягу к сладкому и даже избавляет от неприятного запаха тела. Насколько эти обещания соответствуют действительности и есть ли у такого способа противопоказания, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Что такое хлорофилл

Редина пояснила, что хлорофилл — это природный пигмент, который содержится в зеленых растениях и отвечает за процесс фотосинтеза. В пищевых добавках чаще всего используется его производное — хлорофиллин.

«Хлорофилл действительно обладает антиоксидантными свойствами, но важно понимать, что большинство заявлений о его чудодейственном эффекте сильно преувеличены», — подчеркнула диетолог.

Помогает ли хлорофилл похудеть

По словам Рединой, прямых доказательств того, что хлорофилл способен вызывать снижение веса, сегодня нет.

«Некоторые исследования показывают, что продукты, богатые хлорофиллом, могут усиливать чувство насыщения. Но речь не о жиросжигающем эффекте, а о косвенном влиянии на аппетит», — объяснила эксперт.

Диетолог отметила, что чаще всего люди начинают пить больше воды вместе с добавкой и в целом переходят на более здоровое питание. Именно это и приводит к снижению веса.

«Если человек продолжает переедать, злоупотреблять сладким и вести малоподвижный образ жизни, один только хлорофилл проблему лишнего веса не решит», — подчеркнула Редина.

Правда ли, что хлорофилл уменьшает тягу к сладкому

Специалист отметила, что такой эффект может быть, но не у всех.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Болотова ]

«Это может быть связано с более стабильным уровнем сахара в крови при переходе на рацион с большим количеством овощей и зелени. Но считать хлорофилл средством от сахарной зависимости нельзя», — рассказала диетолог.

Убирает ли хлорофилл неприятный запах тела

По словам Рединой, хлорофиллин действительно используется в медицине как внутренний дезодорирующий агент.

«В отдельных случаях он может уменьшать выраженность неприятного запаха тела или запаха изо рта. Но если неприятный запах связан с заболеваниями ЖКТ, стоматологическими или эндокринными заболеваниями, нужно искать источник проблемы, а не маскировать симптомы», — пояснила Редина.

Кому нельзя принимать хлорофилл

Несмотря на репутацию безопасной добавки, противопоказания у хлорофилла все же есть.

«С осторожностью его следует использовать людям с аллергией на растительные компоненты, беременным женщинам, кормящим матерям, а также пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения», — предупредила Редина.

По словам диетолога, у некоторых людей прием может вызывать побочные эффекты.

«Иногда появляются тошнота, дискомфорт в животе, диарея, изменение цвета стула и мочи. Обычно это неопасно, но такие реакции говорят о том, что организму добавка не подходит или превышена дозировка», — рассказала специалист.

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