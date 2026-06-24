Здоровая альтернатива: почему вместо кофе лучше пить цикорий

Цикорий — напиток из обжаренного корня одноименного растения, который давно завоевал популярность как заменитель кофе. Его часто рекомендуют тем, кто хочет отказаться от кофеина или ищет более мягкое воздействие на организм. Но действительно ли цикорий бодрит так же, как чашка эспрессо, и в чем его главные преимущества перед традиционным утренним напитком, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Бодрит ли цикорий на самом деле

По ее словам, цикорий не обладает бодрящим эффектом, как кофе.

«Механизм бодрящего эффекта кофе заключается в том, что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, которые отвечают за чувство усталости, что создает ощущение прилива энергии. В отличие от кофе, корень цикория не содержит кофеина», — сказала она.

Эксперт объяснила, что эффект цикория совершенно иной. Он носит скорее психологический и тонизирующий характер.

«Теплый ароматный напиток с горьковатым вкусом, который напоминает кофе, запускает привычный ритуал утра и помогает организму проснуться. Кроме того, сам вкус обжарки воспринимается мозгом как сигнал к пробуждению. Поэтому цикорий дарит ощущение бодрости без химической стимуляции нервной системы, а значит, без риска получить „кофеиновый откат“, тремор рук или учащенное сердцебиение», — считает Редина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Почему цикорий считается полезнее кофе

Специалист отметила, что несмотря на отсутствие прямого стимулирующего эффекта, польза цикория для организма гораздо шире и системнее, чем у кофе:

Главный секрет цикория — высокое содержание инулина. Это природный полисахарид, который является пребиотиком. Он служит идеальной пищей для полезных бактерий кишечника. Регулярное употребление цикория помогает нормализовать микрофлору, улучшить перистальтику кишечника и избавиться от запоров.

Инулин в его составе способствует снижению уровня «плохого» холестерина и триглицеридов в крови. Также в цикории есть калий, который необходим для нормальной работы сердечной мышцы. Напиток обладает мягким мочегонным эффектом, помогает выводить лишнюю жидкость из организма и снижать артериальное давление.

Благодаря все тому же инулину, цикорий замедляет всасывание глюкозы в кровь и предотвращает резкие скачки сахара после еды. Это делает его отличным выбором для людей с нарушением толерантности к глюкозе и диабетом второго типа.

Вместо резкого возбуждения, которое дает кофе, цикорий оказывает успокаивающее действие благодаря содержанию витаминов группы B. Эти витамины поддерживают здоровье нервной системы, помогают бороться со стрессом и улучшают качество сна.

Цикорий способствует защите клеток печени и улучшению оттока желчи, что облегчает процесс пищеварения.

«В корне цикория содержится множество фенольных соединений, которые борются со свободными радикалами в организме, замедляют процессы старения и защищают клетки от повреждений», — заключила Редина.

Ранее сообщалось, что правильный рацион способен заметно повлиять на уровень сахара в крови даже без медикаментов. Особенно это важно для людей с преддиабетом, инсулинорезистентностью и тех, кто стремится снизить риск развития сахарного диабета.