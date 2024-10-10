Ураган «Милтон» обрушился на Флориду: более 100 домов разрушено, есть погибшие — что известно о стихийном бедствии

Ураган «Милтон» достиг американского штата Флорида — сообщается о массовых отключениях электроэнергии, разрушениях и даже жертвах. Что известно о последствиях шторма на данный момент и готовиться ли США к новым стихиям — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хронология событий

Около 20:30 (03:50 мск) 9 октября ураган «Милтон» обрушился на американский штат Флорида — недалеко от барьерного острова Сиеста-Ки. Стихия достигла побережья как шторм 3-й категории, сообщил NBC. Порывы ветра при ударе шторма по региону достигали 120 миль в час (около 53 м/с), ураган двигался со скоростью 15 миль в час (около 24 км/ч). По оценкам The Washington Post, «Милтон», возможно, стал самым мощным ураганом, который обрушивался в районе залива Тампа за более чем столетие.

Спустя несколько часов движения по суше скорость порывов ветра снизилась до 110 миль в час (около 49 м/с). Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил о присвоении стихии 2-й категории. На данный момент урагану «Милтон» присвоена 1-я категория, по пути через полуостров он приносит сильные ветры и проливные дожди в центральную Флориду. Скорость ветра достигает 90 миль в час (около 40 м/с).

Фото: [ youtube.com/Jonathan Petramala ]

Жертвы и разрушения

Ураган породил многочисленные торнадо во Флориде, некоторые из них начались раньше, чем шторм достиг суши. Согласно последним сообщениям, в штате зарегистрировано около двух десятков торнадо.

По данным The New Yourk Times, к полуночи ураган разрушил более 100 домов во Флориде, погибли несколько человек в доме престарелых. Шериф округа Сент-Люси Кит Пирсон заявил, что в результате торнадо погибли по меньшей мере 2 человека, приводит его слова NBC.

Фото: [ youtube.com/Jonathan Petramala ]

Также шторм сорвал крышу со стадиона «Тропикана-филд» в Санкт-Петербурге (Флорида, США). Из-за урагана миллионы людей в штате остались без электричества — почти 2,7 млн потребителей по состоянию на 2 часа ночи (09:00 мск). Кроме того, в Санкт-Петербурге произошел прорыв водопровода, из-за чего в городе отключили подачу питьевой воды.

«Милтон» — не первый и не последний

Ураган «Милтон» стал не первым, обрушившимся на США этой осенью. Ранее ураган «Хелен» бушевал в штатах Южная Каролина, Флорида и Джорджия и унес более 200 жизней. Синоптик Александр Ильин заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что «Милтон» и «Хелен» могут стать не последними стихийными бедствиями, которые обрушатся на Америку в этом году.

Фото: [ noaa.gov ]

«Существует вероятность того, что подобные ураганы еще накроют побережье США до конца года. Для Штатов торнадо — не редкость. Но периодичность таких мощных, как «Милтон» и «Хелен», где-то около 18-24 лет», — отметил эксперт.

Ильин не исключил, что ураганы, которые могут обрушиться на США до конца года, тоже будут сильными, так как и «Хелен», и «Милтон» стали мощными штормами.

Ранее сообщалось, что перед ураганом «Милтон» во Флориде были эвакуированы более 5,5 млн человек.