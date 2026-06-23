В iOS 27 появятся ИИ-функции и ускоренная работа с фото: стоит ли обновляться

Компания Apple продолжает тестирование iOS 27, которая станет одним из самых заметных обновлений системы за последние годы. Разработчики сделали ставку не столько на новый дизайн, сколько на скорость работы, инструменты искусственного интеллекта и оптимизацию устройств. О том, стоит ли устанавливать новую версию уже сейчас и как она повлияет на работу смартфона, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По словам эксперта, среди наиболее заметных изменений — ускоренная обработка фотографий и более быстрая работа браузера. Загрузка снимков стала быстрее примерно на 70%, а открытие интернет-страниц происходит заметно оперативнее по сравнению с предыдущими версиями системы.

«Разработчики сделали акцент на производительности интерфейса. Пользователи в первую очередь заметят более плавную работу системы и ускорение многих повседневных процессов», — отметила Бастрыкина.

Изменения затронули и внешний вид операционной системы. В настройках появился специальный ползунок, который позволяет регулировать прозрачность элементов интерфейса или полностью отключать этот эффект. Также были переработаны иконки приложений, сделав внешний вид системы более современным и гибким для персонализации.

Серьезное развитие получили и инструменты искусственного интеллекта. В приложении «Фото» появились новые функции редактирования изображений. Пользователи смогут дорисовывать недостающие части кадра, изменять композицию снимка и более гибко работать с обрезкой фотографий без использования сторонних программ.

Многих владельцев iPhone традиционно волнует вопрос автономности после крупных обновлений. Однако, по словам эксперта, в случае с iOS 27 опасаться серьезного снижения времени работы устройства не стоит.

«Для батареи обновление безопасно. Наоборот, система получила ряд оптимизаций, направленных на более эффективное использование ресурсов смартфона и аккумулятора», — пояснила специалист.

При этом Бастрыкина отметила, что устанавливать обновление сразу после выхода необязательно. Если пользователю не критично первым протестировать новые функции, можно дождаться осеннего полноценного релиза, когда система пройдет дополнительную доработку и получит все заявленные возможности.

Тем временем в старых iPhone нашли неустранимую уязвимость через USB. Эксплойт, получивший название usbliter8, позволяет злоумышленникам получить доступ к устройству через USB-порт.