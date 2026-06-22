В старых iPhone нашли неустранимую уязвимость через USB

Специалисты по безопасности из компании Paradigm Shift обнаружили аппаратную уязвимость в смартфонах Apple, оснащенных процессорами A12 и A13. Как сообщает Android Authority , эксплойт, получивший название usbliter8, позволяет злоумышленникам получить доступ к устройству через USB-порт. Проблема затрагивает модели iPhone Xs и iPhone 11, выпущенные в 2018 и 2019 годах соответственно.

Уязвимость основана на несовершенстве аппаратного обеспечения USB-интерфейса. При подключении к телефону специальная программа может отправить сгенерированный код, который заставляет гаджет записывать данные в неправильную область памяти. Это открывает возможность для взлома.

Как отмечается в отчете, проблему невозможно устранить — она работает на аппаратном уровне и не исправляется обновлением программного обеспечения. Специалисты рекомендовали отказаться от использования устройств с чипами A12 и A13.