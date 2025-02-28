Все дело в нем: почему Прилучный пытается выставить Муцениеце плохой матерью

Актер Павел Прилучный отчасти чувствует себя виноватым в несчастливом браке с Агатой Муцениеце и даже считает себя плохим мужем и отцом. Публично обвиняя бывшую жену, он пытается обелить себя. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Адиля Бурова.

Понимает свои ошибки

Прилучный публично бросил колкость в адрес Муцениеце, в интервью журналу «Караван историй» он завуалированно попытался упрекнуть ее в плохом воспитании детей. Актер рассказал, как уже после распада семьи их общий с Агатой сын Тимофей покрасил волосы с разрешения матери. Отец при встрече убедил мальчика отрезать крашенные концы, и больше тот не занимался подобными экспериментами с прической. Нынешняя супруга артиста Зепюр Брутян не смогла остаться в стороне от обсуждения этой истории и отметила, что Тимофей до сих пор вспоминает тот случай и утверждает, что сейчас бы уже не стал красить волосы, потому что его отец бы так никогда не сделал.

Публичные высказывания в сторону Муцениеце, порой даже завуалированные, в первую очередь, характеризуют самого актера и его новую супругу. По словам Буровой, они пытаются навязать Агате то, что не принимают в себе. В какой-то степени Прилучный и Брутян считают себя плохими родителями, но присваивают это не себе, а бывшей жене актера.

«Если человеку все равно, он не будет поливать грязью другого. Скорее всего, обвиняя, он чувствует себя виноватым в семейной жизни, возможно, считает не очень хорошим мужем и отцом. Этими словами он пытается себя обелить», — отметила психолог.

Претензии к матери своих детей указывают на проблемы мужчины в отношениях со своей матерью, которые могли быть еще в детстве. Вероятно, Прилучный не проработал возможную обиду на свою маму. Бурова допустила, что в будущем актер будет допускать оскорбления и в адрес новой супруги, если в семье произойдет разлад.

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Пытается занять место Муцениеце

Проанализировав поведение нынешней супруги Прилучного, психолог не исключила, что Брутян пытается занять место матери для детей актера от первого брака. Однако у нее никогда не получится это, потому что маму не заменит никто, подчеркнула эксперт.

«Здесь видно нарушение границ, когда она вмешивается в пререкания внутри семьи, к созданию которой не прилагала никаких усилий», — считает специалист.

Прилучный и Муцениеце подали на развод в 2020 году, семья распалась не без ссор и скандалов. Прения продолжаются до сих пор, ведь у актеров двое общий детей, Тимофей и Мия, которых родители по-прежнему не могут поделить. Летом 2024 года, несмотря на решение суда оставить детей с матерью, Тимофей переехал жить к отцу, младшая дочь остается с Муцениеце. Актриса уверена, что причиной резких изменений стала Брутян. Прилучный же говорил, что Тимофей сам не настроен общаться с матерью.

Позже выяснилось, что мать актера подала иск на взыскание алиментов на ее содержание, а супруга Зепюр потребовала алименты на их общего годовалого сына Микаэля. На этом фоне сумма алиментов, которые Прилучный выплачивает Муцениеце, может заметно сократиться.

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