«Делала вид, что брак был счастливым»: почему Алсу до сих пор не может начать новую жизнь после развода с Абрамовым

Почти год назад певица Алсу подала на развод с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Брак, считавшийся одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе, был расторгнут 27 августа 2024 года. Личная жизнь Алсу еще возобновится, певица построит семейные отношения и выйдет замуж, но произойдет это нескоро. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

Несмотря на то, что с момента развода прошло уже полгода, прения между парой продолжаются. Недавно Алсу пыталась запретить Абрамову выезд из России, но суд с ней не согласился. В интервью журналу Psychologies певица рассказала, что не снимает с себя ответственности за то, что произошло с ее браком, и понимает, где вела себя неправильно. Она призналась, что последний год выходила из ужасного эмоционального состояния.

По словам Абравитовой, Алсу воспринимала брак с Абрамовым как первый и единственный на всю жизнь, именно поэтому ей будет трудно начать новые отношения. Подобная установка могла быть привита певице еще в детстве. Если семья распадается, женщина с подобным мировоззрением берет полную ответственность за случившиеся на себя, считая, что именно она не смогла выстроить семейную жизнь.

«Алсу не просто, как обычная женщина, переживает эмоциональный кризис после развода, у нее идет перестройка мировоззрения. Ей нужно принять тот факт, что мир сложнее, внутри брака всегда виноваты двое, если что-то не получилось. Принять и отпустить эту ситуацию ей будет очень нелегко. Она до конца не снимет с себя вины и не сможет полностью разбить эту установку», — отметила психолог.

Однако Алсу все-таки сможет еще раз выйти замуж. По мнению психолога, новые отношения она все время будет сверять с первым браком, вести работу над ошибками, не избавившись от страхов окончательно.

Алсу стоит посмотреть на отношения мужчины и женщины с высоты птичьего полета и понять, что в современном мире все уже изменилось, а установка одного брака на всю жизнь ушла в глубокое прошлое, считает Абравитова. Ориентироваться на такую установку уже нельзя, потому что жизнь ушла далеко вперед, поменялись социальные роли, структура общества.

«Да, бывают и такие браки. Конечно, они редкие и не всегда счастливые. Брак Алсу тоже уже давно был несчастливым. Счастливым он был в первой половине своего существования. Потом она делала вид, что брак счастливый, а правильно ли это?» — заключила эксперт.

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