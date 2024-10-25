Вспышка высшего балла на Солнце грозит Земле магнитной бурей: как спасаться метеозависимым

На Земле ожидается магнитная буря после вспышки на Солнце, которая продолжалась около 12 часов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Какой будет геомагнитная активность — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пик бури придется на субботу

После вспышки высшего балла на Солнце 24 октября произошел выброс массы, который по итогам наблюдений оказался одним из самых больших за последние годы, заявили астрономы. Активный центр расположен на самом краю Солнца, в связи с чем большая часть массы и энергии пройдут мимо Земли, но это не значит, что переживать не о чем.

«С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, исключительно неприятны. Математические модели в таких случаях почти всегда выдают бури высокого уровня, которые, однако, часто не реализуются, так как вещество в итоге проходит близко, но все же мимо планеты», — отметили в лаборатории ранее.

Согласно актуальному прогнозу, мощная вспышка на Солнце принесет на Землю непродолжительную магнитную бурю 26 октября. Незначительное возмущение начнется под утро субботы, своего пика геомагнитная активность достигнет с 06:00 до 09:00. Буря ожидается минимального уровня G1, при таких условиях прогноз полярных сияний отсутствует.

Как пережить магнитную бурю

Магнитные бури могут провоцировать головные боли, мигрени, а также нарушения сна. Геомагнитная активность способна вызвать обострение симптомов хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы.

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В данный период врачи советуют выспаться, приостановить интенсивные тренировки и чрезмерные умственные нагрузки, а также отказаться от алкоголя. Рекомендуются прогулки на свежем воздухе и легкие блюда в питании с достаточным количеством белка, овощи и фрукты.

Ранее профессор Сердитова предупредила о рисках в период магнитных бурь для пассажиров самолетов.