Профессор Сердитова заявила о рисках при полетах в период солнечной активности

Магнитная буря класса G1 обрушится на Землю 25 сентября, сообщили эксперты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Своего пика буря достигнет днем в среду. Доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что активность Солнца связана с тем, что мы находимся на пике очередного 11-летнего солнечного цикла.

В максимальной фазе цикла на Солнце происходит большее количество вспышек, учащаются корональные выбросы массы и другие формы активности, что вызывает магнитные бури на Земле. По словам профессора, данный процесс является нормальной частью циклического поведения ближайшей к нашей планете звезды.

«Во время солнечных вспышек и корональных выбросов массы уровень космического излучения увеличивается. Для обычных людей этот риск минимален, но для людей, которые находятся на высоте, например, пилотов самолетов, пассажиров авиарейсов, этот риск может быть чуть-чуть повыше», — отметила Сердитова.

Самочувствие людей также может зависеть от магнитных бурь, вызванных солнечной активностью. По словам профессора, исследования показывают, что магнитные бури могут вызывать головные боли, мигрени, обострение симптомов хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы.

«Некоторые исследования связывают изменения солнечной активности с колебаниями в настроении, в психическом состоянии. Это может быть связано с изменениями количества солнечного света, что влияет на уровень гормона серотонина», — рассказала эксперт.

Кроме того, существует ряд исследований, доказывающий, что в периоды высокой солнечной активности у людей могут наблюдаться нарушения сна, подчеркнула Сердитова.

«Если вас что-то беспокоит, конечно, лучше обращаться к врачу и не перекладывать это на солнечную активность или погоду», — отметила профессор.

Также, по словам Сердитовой, солнечная активность оказывает влияние не только на состояние людей, но и на нашу планету, а именно — на климат. Однако стоит понимать, что основным драйвером глобального потепления все-таки являются антропогенные факторы, а не естественные.

«В периоды максимальной солнечной активности выделается больше солнечного излучения, что приводит к повышению температуры на Земле. Однако эти изменения настолько незначительные, чтобы быть основной причиной глобального потепления», — добавила доктор географических наук.

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