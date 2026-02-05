Вылечили одну беду, создали другую: почему жители Курочкиных боятся ямы после ремонта

В слободе Курочкины после устранения крупной коммунальной аварии, из-за которой несколько многоквартирных домов, детский сад и школа остались без отопления и горячей воды, коммунальщики оставили новую опасность. Местные жители сообщают о незакрытом котловане, заполненном водой, который представляет серьезную угрозу, особенно для детей.

Как рассказали очевидцы в сообществе жильцов, аварийные работы на сетях ООО «Новое энергетическое предприятие» были завершены, но яму после ремонта не закопали и даже не откачали из нее воду. Это вызывает серьезное беспокойство у местных жителей, поскольку опасный объект находится в непосредственной близости от социальных учреждений.

Напомним, авария произошла в ночь на 4 февраля. Без тепла остались шесть жилых домов и социальные объекты. Коммунальщики оперативно устранили повреждение, однако позже было выявлено новое. Все работы по восстановлению теплоснабжения были завершены к утру 5 февраля, но, как выясняется, не до конца.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма авария на сетях оставила без света три села.