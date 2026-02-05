Авария на сетях оставила без света три крымских села

В Ленинском районе Крыма произошла авария на линиях электропередачи, приведшая к частичному прекращению подачи электроэнергии, сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго». Без света остались три населенных пункта: села Глазовка, Осовины и Юркино.

Информация об отключении поступила днем 5 февраля. На место происшествия выехали аварийно-ремонтные бригады энергетиков для выяснения причин и ликвидации последствий аварии.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных сетей и возобновлению электроснабжения.

По предварительным оценкам, подача электроэнергии в обесточенные села должна быть восстановлена в течение ближайших трех часов. Точная причина возникновения аварии на энергосетях устанавливается.

Ранее сообщалось в Иркутской области авария на водопроводе оставила тысячи людей на улице.