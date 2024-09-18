В Торопце Тверской области местные жители засняли момент взрыва украинского беспилотника, что произошел в ночь на среду, 18 сентября. На выложенных в сети кадрах все произошедшее напоминает самый настоящий ядерный гриб после взрыва.

В Торопце Тверской области местные жители засняли момент взрыва украинского беспилотника, что произошел в ночь на среду, 18 сентября. На выложенных в сети кадрах все произошедшее напоминает самый настоящий ядерный гриб после взрыва.

Характерное огненное зарево было видно на несколько километров вокруг.

«Ты смотри, что делается, что происходит.Обалдеть.», — слышен голос за кадром.

Напомним, российские силы противовоздушной обороны продолжают сейчас отражать массовую атаку украинских беспилотников по городу Торопец Тверской области. В городе объявлена частичная эвакуация.

Ранее мы сообщали, что в городе Торопец Тверской области после падения обломков сбитого украинского боевого дрона произошел сильный взрыв и начался пожар. Перед этим в небе местные жители слышали характерный звук БПЛА и последовавший затем хлопок.