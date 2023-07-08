Это не конфликт, а дебаты: разбираемся, как не превратить важный разговор в споры и ругань

Почти каждый человек испытывал тревогу и страх перед важным разговором. Однако порой эмоции могут быть слишком сильны. Это может помешать выразить свою позицию и отстоять свое мнение.

Чтобы преодолеть страх перед непростым разговором, стоит заранее проанализировать ситуацию и представить возможные варианты развития событий. Важно в диалог вступать без негатива и с уважением к другому мнению, воспринимая это как дебаты, а не конфликт, который может перетечь в ругань. Немного юмора также поможет наладить контакт с собеседником.

«Кроме того, во время разговора, в котором встречаются противоположные мнения, важно проявлять любознательность и уметь правильно задавать вопросы, а также слышать и слушать другого человека. Ведь необходимо наладить конструктивный диалог», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Также в беседе с разными точками зрения важно не перебивать собеседника, позволить ему высказать все, что он думает, после чего другой человека может рассказать, как он понял своего оппонента.

«Если в этом не будет разногласий, то можно начать высказывать свое мнение по этой теме. Такая техника позволит разрешить все недоразумения и недопонимания», – заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, кто такие плизеры и почему им тяжело живется.