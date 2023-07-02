Угождает другим, а сам несчастлив: разбираемся, кто такие плизеры и почему им тяжело живется

Не секрет, что некоторые люди не умеют говорить «нет». Они практически всегда ставят потребности других выше своих собственных. А еще им важно получить одобрение от окружающих. Таких людей называют плизерами.

Для плизера нехарактерно высказывать свое мнение и вообще его иметь. Часто они меняют свои взгляды и убеждения в зависимости от обстановки, а также могут имитировать интерес к теме, чтобы влиться в компанию. Кроме того, они всегда пытаются избежать каких-либо конфликтов. Чтобы сохранить хорошие отношения с человеком, они готовы скрывать свое недовольство и возмущение.

«Плизер часто подавляет в себе такие негативные эмоции как злость, обиду, грусть и разочарование, чтобы не испортить настроение другим людям и остаться удобным. Им же характерна привычка постоянно извиняться и оправдываться», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Чрезмерное желание нравиться другим может быть спровоцировано низкой самооценкой своих достижений и способностей. Абьюзивные отношения, школьный буллинг и другой болезненный опыт также могут стать причинами такого поведения.

«Чтобы перестать быть плизером, необходимо начать выстраивать личные границы и уверено заявлять о своих интересах. Также стоит поработать над своей самооценкой, например чаще хвалить себя. Вполне возможно нужно будет и пересмотреть свой круг общения, некоторых из них могут манипулировать и пользоваться безотказностью плизера», - заключила эксперт.

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