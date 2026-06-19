Слухи не подтвердились: школа в Клишино встретит учеников 1 сентября
Фото: [пресс-служба ВМО]
Клишинская школа в Волоколамском округе продолжит работу в штатном режиме и 1 сентября примет учеников. Слухи о возможном закрытии образовательного учреждения, появившиеся в последнее время, в администрации назвали недостоверными. Более того, в планах — создание на его базе крупного социально-образовательного комплекса.
Клишинская школа откроет свои двери для учеников в День знаний. Об этом заявила заместитель главы Волоколамского муниципального округа по социальным вопросам Елена Филатова. В администрации подчеркнули: появившиеся в последнее время слухи о возможном закрытии учреждения не имеют под собой никаких оснований.
В настоящее время школа активно готовится к началу нового учебного года. Образовательный процесс организуют в установленном порядке, никаких изменений в расписании и работе педагогического состава не планируется.
Вопрос дальнейшего развития социальной инфраструктуры деревни Клишино администрация округа прорабатывает совместно с правительством Московской области и профильными министерствами. Одна из обсуждаемых инициатив — создание многофункционального социально-образовательного комплекса. Проект предполагает объединение школы, детского сада, дома культуры, библиотеки и медицинского пункта на одной территории.
Пока инициатива находится на стадии проработки, окончательные решения по ее реализации не приняты. Однако администрация продолжит взаимодействие с родителями и педагогами по вопросам дальнейшего развития учреждения и будет держать жителей в курсе всех изменений.