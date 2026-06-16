80 кг картона и 10 кг ПЭТ-бутылок вывезли на переработку с контейнерной площадки в Истре

В муниципальном округе Истра набирает обороты культура раздельного сбора отходов — ярким примером стала контейнерная площадка в ЖК «Новоснегиревский». По инициативе местных экоактивистов специалисты управляющей организации оборудовали на площадке отсек для макулатуры. Реакция жителей оказалась очень активной: менее чем за неделю удалось собрать 80 кг картона — все сырье уже вывезли и направили на переработку. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Площадка и раньше была адаптирована под раздельный сбор: здесь уже стояли сетки для алюминиевых банок и стеклотары. Теперь к ним добавился и отсек для макулатуры. Так, вместе с картоном на переработку отправили еще 10 кг ПЭТ‐бутылок.

Контейнерная площадка расположена по адресу: село Рождествено, Сиреневый бульвар, дом 5. Еще один отсек для макулатуры недавно появился на площадке на Сиреневом бульваре, у дома 22 — это расширяет возможности для сортировки отходов у большего числа жителей.

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