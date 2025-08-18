Баскетбольный турнир в память о тренере прошел в Подольске

Баскетбольный турнир 3х3 памяти инструктора по спорту Данилы Сотникова прошел в поселке Дубровицы в Подольске. Мероприятие организовал спортклуб «Цезарь».

В Подмосковье на лето запланировали около 2 тыс. спортивных мероприятий, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В соревнованиях участвовали 18 команд в двух возрастных категориях. В результате среди юношей до 16 лет победу одержала команда «Кутузово Баскет», среди взрослых — команда «ФаридТоп». Кубок имени Сотникова за лучший дальний бросок получил Виктор Антипов.

Почетным гостем турнира стала первый тренер Сотникова — его бабушка Ольга Сотникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительных новых спортивных объектов в области.