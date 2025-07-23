Губернатор Воробьев рассказал, какие спортобъекты построят и реконструируют в Подмосковье

В 2025 году в Подмосковье проведут строительство и реконструкцию четырех спортивных объектов — ФОКа в Бронницах, ФОКа с бассейном в Лобне, спортивного комплекса «Старт» в Реутове и стадиона «Спартак» в Луховицах. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Работы идут по президентскому нацпроекту «Семья», завершить планируем до конца года», — написал он.

Так, в Лобне на улице Ленина появится физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн с шестью 25-метровыми дорожками, чаша бассейна для маленьких детей, тренажерный зал, зона для групповых занятий. Вблизи обустроят парковку и зоны для отдыха. На стадионе «Спартак» на улице Пушкина в Луховицах строители разместят дорожки для легкоатлетов, спортивную площадку, футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны, по периметру — забор и шумозащитные экраны, а также парковку.

В спорткомплексе «Старт» на улице Новая в Реутове построят трибуны, обновят футбольное поле, организуют спортзалы, раздевалки, кафе, конференц-зал, медблок, гостиничные номера, на территории — парковку. В ФОКе на Москворецкой улице в Бронницах появятся универсальный спортивный зал с трибунами, залы для фитнеса и силовой подготовки, эллинг для лодок. Рядом разместят спортплощадку и зону для занятий физкультурой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.