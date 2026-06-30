Благоустройство 470 «народных троп» провели в Подмосковье с начала реализации программы
В Подмосковье благоустроили более 450 пешеходных коммуникаций
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Благоустройство 470 «народных троп» провели в Подмосковье с начала реализации соответствующей программы. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В частности, на 180 объектах заменили плитку на асфальт. В 290 случаях были созданы или отремонтированы пешеходные коммуникации.
Больше всего «народных троп» обновили в Балашихе и Химках — по 36. В Одинцово благоустроили 29 объектов, в Красногорске — 26, в Люберцах — 21.
«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1 037 пешеходных коммуникаций», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.