Благоустройство 470 «народных троп» провели в Подмосковье с начала реализации программы

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Благоустройство 470 «народных троп» провели в Подмосковье с начала реализации соответствующей программы. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В частности, на 180 объектах заменили плитку на асфальт. В 290 случаях были созданы или отремонтированы пешеходные коммуникации.

Больше всего «народных троп» обновили в Балашихе и Химках — по 36. В Одинцово благоустроили 29 объектов, в Красногорске — 26, в Люберцах — 21.

«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1 037 пешеходных коммуникаций», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.