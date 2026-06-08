Андрей Воробьев: программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов

«В этом году по программе благоустройства мы запланировали привести в порядок 425 дворовых территорий, обустроить свыше 1 тыс. пешеходных дорожек, а также заменить плитку на асфальтовое покрытие на 385 объектах. Все работы должны быть завершены согласно графику, а в целом – до 15 сентября», – сказал губернатор.

Из 425 объектов привели в порядок уже 59. До конца месяца благоустроят еще 82 территории. Из запланированного числа «народных троп» благоустроили 287. Еще 206 приведут в порядок до конца месяца. Также на 109 участках заменили тротуарную плитку на асфальт.

«Еще одно направление программы благоустройства дворов – ремонт покрытия картами площадью свыше 25 кв. м. Он применяется там, где локальный ремонт уже нецелесообразен. Такой подход позволяет исключить риски возникновения новых дефектов на данных участках в ближайшее время. Эти работы планируем завершить до 15 июля, сейчас идем с опережением графика: уже отремонтировано порядка 400 тыс. кв. м. покрытия. В 19 муниципалитетах ремонт полностью завершен», – сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил итоги благоустройства в парке «Дружба» в Люберцах.