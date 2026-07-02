Более 100 тыс. обращений жителей рассмотрела Мособлдума VII созыва

«Традиционный блок вопросов, с которыми к нам обращаются жители — социальная поддержка. Это в том числе вопросы оформления пособий, помощь многодетным семьям, забота о старшем поколении. К этому добавился особый пласт — обращения от участников специальной военной операции, от их родных и близких», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что парламент региона принял около 200 законов в социальной сфере. В их числе — закон о выплате ₽300 тыс. молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка, компенсации за аренду жилья для медиков и педагогов. Кроме того, были приняты законы, ограничивающие реализацию алкоголя во дворах жилых домов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность депутатам Мособлдумы за совместную работу.