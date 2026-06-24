Губернатор Подмосковья выразил благодарность депутатам Мособлдумы за совместную работу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания Московской областной думы выразил благодарность депутатам за совместную работу. В регионе состоялось заключительное заседание областного парламента VII созыва, на котором подвели итоги за 5 лет.

«Хочу сказать слова благодарности за нашу совместную работу, за проекты, вопросы и вызовы, которые мы обсуждали на самых разных площадках. Считаю, что партнерство в любом деле — это очень важное подспорье», — сказал губернатор.

Он отметил важность проведения встреч и налаженной коммуникации для достижения поставленных целей.

«Мы — одна команда. И от того, насколько убедительно, искренне и точно мы можем отвечать на запросы людей в каждом уголке Подмосковья, зависит очень многое», — подчеркнул он.

За 5 лет было принято около 1,3 тыс. региональных законов. Ряд законодательных инициатив Подмосковья получили поддержку на федеральном уровне и стали законами для всей страны. В их числе — введение штрафов за выброс строительного мусора из автомобилей и увеличение штрафов за переход ж/д путей в неположенном месте. Госдума поддержала 11 законодательных инициатив Подмосковья. Сейчас на рассмотрении находятся еще 7.

«Я хотел бы поблагодарить и Государственную Думу, и Совет Федерации, потому что не всегда просто принять федеральный закон, который инициируется из регионального парламента. Важно быть во всеоружии с точки зрения аргументов и обоснований: четко доказать, почему инициатива конкретного субъекта должна быть распространена на всю нашу страну. Для этого нужен высокий профессионализм и глубокое знание предмета», — сказал губернатор.

В сентябре 2021 года в рамках первого заседания Мособлдумы VII созыва были определены приоритеты работы парламента. Основное внимание уделили наказам жителей в социальной сфере, экономике, транспортной доступности, ЖКХ, благоустройстве. С началом СВО еще одним приоритетом работы Мособлдумы стала забота о военнослужащих. Сейчас для них действует 77 мер поддержки.

«Все, чего удалось достичь, — результат партнерства в системе публичной власти. Мы работали совместно с Правительством Московской области, губернатором, обеими палатами Федерального Собрания, всегда открыто и конструктивно взаимодействовали с жителями. За VII созыв проведено 39 тыс. приемов и рассмотрено более 100 тыс. обращений граждан. Это позволило своевременно реагировать на запросы и вносить изменения в правовое поле», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Областной парламент утвердил комплекс мер поддержки для учителей и врачей, принял закон об охране здоровья матери и ребенка, поддержал программы реновации и расселения аварийного фонда, закрепил механизм жилищных сертификатов. На основании запросов жителей был принят закон об ограничении продажи алкоголя в многоквартирных домах и со стороны дворов.

«Принято большое количество важных региональных законов, а некоторые инициативы вышли на федеральный уровень — более десятка внесены в Государственную Думу и уже стали законами для всей страны. Это показатель серьезной позиции и глубокого опыта. Московская область, как известно, вошла в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга. И в этом огромная заслуга мер поддержки, которые команда Андрея Юрьевича Воробьева и депутаты областной думы закрепили законодательно», — отметил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.