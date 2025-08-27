Более 1,1 млн детей планируется охватить вакцинацией от гриппа в Подмосковье в 2025 году
В Подмосковье в этом году планируется привить от гриппа более 1,1 млн детей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье в этом году прививки от гриппа планируется поставить более чем 1,1 млн детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Как напомнили в ведомстве, вакцинация — это самый надежный способ защититься от гриппа. В регионе используется российский препарат «Ультрикс Квадри». Пройти вакцинацию можно в детской поликлинике по месту прикрепления.
В ближайшее время в области дадут старт и кампании по вакцинации взрослых жителей.
