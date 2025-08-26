Андрей Воробьев: строительство Балашихинской ЦРБ завершится через 2,5 года

Учреждение строится в микрорайоне Ольгино в рамках нацпроекта. В нем смогут получать высокотехнологичную медпомощь жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа.

«За год мы здесь, по сути, построили все, что называется монолитом, и до конца 2025-го закроем контур. А в следующие два года будем делать все, что связано с инженеркой и отделкой. Сюда мы должны закупить большое количество оборудования и качественно подготовить всю инфраструктуру. Это большой проект, который также поддержан президентом. Мы должны реализовать его в конце 2027-го — начале 2028-го», - рассказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Он отметил, что подобный крупный проект — не единственный в регионе. Так, в сентябре планируется выйти на строительство еще одного большого медицинского центра — в Мытищах. Он тоже станет флагманским.

«Хочу поблагодарить всех врачей, которые к нам приезжают, строителей, которые реализуют эти очень важные проекты, за то, что они кардинально меняют качество медицины, доступность к высокотехнологичным медицинским услугам», - отметил губернатор.

На данный момент больница в Балашихе построена на четверть. Работы ведутся в круглосуточном режиме. На площадке трудятся порядка 600 человек, задействовано свыше 30 единиц техники.

«Идем даже чуть-чуть с опережением графика, что позволяет приступать уже к внутренним работам — инженерке, отделке и всему остальному, что касается финальной стадии. В конце 2027 года мы должны передать под монтаж все оборудование, а далее — пуско-наладка всех систем и открытие больницы», - рассказал первый вице-президент строительной компании-подрядчика Илья Демидов.

Общая площадь больницы составит более 160 тыс. кв. м. Здесь построят два корпуса — 10-этажный главный и патологоанатомический. Объект рассчитан на 1,1 тыс. коек. В нем будут около 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей. Они будут оказывать помощь по 26 профилям. Для больницы закупят около 30 единиц тяжелого оборудования. Обустроят 23 операционные, КДЦ на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр, вертолетную площадку.

Губернатору продемонстрировали шоурум и показали, как будут выглядеть кабинеты, палаты и регистратура.

Также ведутся работы по подготовке к модернизации прилегающей дорожной сети. Сейчас проектируется путепровод через железную дорогу у станции «Черное». Он свяжет Восточное и Носовихинское шоссе и улучшит транспортную доступность для более 500 тыс. жителей Балашихи. Также реконструируют улицы Струве и Шестую, чтобы обеспечить подъезд к больнице. Все работы завершатся в 2027 году.

