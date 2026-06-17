Более 200 тыс. кубометров отходов вывез Рузский регоператор за прошедшую неделю

Фото: [ пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Рузский региональный оператор отчитался об объемах работы за минувшую неделю: с территорий, входящих в зону его обслуживания, вывезено свыше 221 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Лето традиционно становится «высоким сезоном» для отрасли — объемы мусора заметно растут, однако система обращения с отходами продолжает функционировать стабильно.

Наибольший объем ТКО зафиксирован в нескольких муниципалитетах: в Одинцовском округе вывезли 67 011 м³, в Красногорске — 45 019 м³, в Истре — 35 588 м³, в Наро‐Фоминском — 26 091 м³, в Рузском — 14 379 м³.

Параллельно велась работа по совершенствованию контейнерной инфраструктуры: специалисты установили 36 новых емкостей для ТКО, раздельного сбора и бункеров‐накопителей. Кроме того, заменили 268 изношенных или поврежденных контейнеров и отремонтировали еще 7 единиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в Подмосковье.