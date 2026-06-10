Более 3 тыс. подъездов отремонтируют в Подмосковье в этом году

В Московской области продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд»: в текущем году в регионе планируют привести в порядок 3095 подъездов в 39 муниципалитетах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На данный момент ремонт полностью завершен в 77 подъездах, еще на 145 объектах специалисты ведут активные работы. Остальные подъезды находятся на подготовительной стадии — идут закупки, заключаются контракты, проверяются сметы. Завершить весь объем мероприятий рассчитывают к концу сентября. После традиционно организуют конкурс на лучший подъезд — он пройдет в 3 номинациях.

Наибольшая нагрузка по объему работ легла на несколько городских округов. Лидером по количеству обновляемых подъездов стала Коломна — здесь планируют отремонтировать 249 объектов. Значительный фронт работ также предстоит в Химках (149 подъездов), Электростали (99), Люберцах (64) и Одинцовском округе (61).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту МКД в 2026–2028 годах.