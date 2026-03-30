Губернатор Подмосковья: более 5,3 тыс. МКД капитально отремонтируют в регионе в 2026-2028 годах

Более 5,3 тыс. МКД капитально отремонтируют в Подмосковье в 2026-2028 годах. Ход реализации программы обсудили в рамках совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с Правительством Московской области и главами округов.

«У нас на 2026 год в программе капитального ремонта 2038 домов. Самое большое количество – в Балашихе, Люберцах, Лобне, Химках, Красногорске, Пушкинском, Коломне. И в других территориях, конечно, также есть здания, которые нужно привести в порядок. Укрепление фундамента, перекладка сетей, фасадные, кровельные работы и т.д. – все это требует четкой и регулярной динамики и контроля», - сказал губернатор.

С 2014 года в регионе отремонтировали почти 20 тыс. МКД. В результате жилищные условия были улучшены для более чем 3 млн человек. В период с 2026-го по 2028 год капремонт охватит порядка 900 тыс. жителей.

«Теперь в рамках комплексного подхода в один год объединено максимальное количество элементов капремонта для каждого дома. Также мы заходим одним подрядчиком с контрактом на год. И если раньше у него был запас в три года, то сейчас работы, которые запланированы в 2026-м, выполняются только в текущем году, без переноса на следующий. Таким образом, мы на 12% вырастаем по капремонту элементов и на 3% – по домам в целом. То есть в итоге будет сделано больше», - рассказал министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

В этом году отремонтируют 1,8 тыс. элементов инженерных систем и 438 узлов управления, 1,2 тыс. кровель и 353 фасада. Также заменят 375 лифтов в 197 домах, приведут в порядок 92 подвала и обновят фундамент 83 строений. В 42 округах работы уже стартовали. Сдать все объекты планируется до середины декабря.

Кроме того, в 2026 году был заключен долгосрочный договор на поставку оборудования с Серпуховским лифтовым заводом. За 6 лет в регионе обновят свыше 4 тыс. лифтов. В текущем году заменят все оборудование старше 25 лет, в 2027-м установят 403 лифта, в 2028-м – 516.

Помимо этого, запустили проект по обследованию технического состояния и созданию цифровой модели жилфонда Подмосковья. В 2026-м в него включено 2,2 тыс. домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о смене подхода к капремонту домов.