Более 45 директоров школ приняли участие во встрече на тему ИИ в рамках проекта «Капитаны образования»
Руководители школ Подмосковья ознакомились с ИИ-инструментами в образовании
Фото: [Министерство образования МО]
Более 45 руководителей школ, участвующих в проекте «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья», приняли участие в рабочей встрече на тему использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Встреча прошла в Инновационном кластере «Сколково». В ее рамках участники ознакомились с современными инструментами на основе ИИ для управления школой.
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