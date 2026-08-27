Губернатор Подмосковья рассказал о внедрении «Киберурока» в сферу образования
Воробьев рассказал о внедрении «Киберурока» в сферу образования
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учителей, школьников и их родителей за поддержку внедрения проекта «Киберурок» в сферу образования. Об этом он заявил на форуме педагогов Подмосковья «Стратегия цифрового лидерства в образовании».
«Новация нашла живой отклик буквально у всех. Всегда есть скептики у всего нового, и можно было подумать, что инициатива не зайдет. Но эксперимент 1 сентября мы начинаем», — подчеркнул Воробьев.
Он выразил надежду, что все 1,97 млн школьников Подмосковья смогут больше погружаться в работу с новыми технологиями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.