Более 600 мест для общеобластных субботников определили в Подмосковье: уборка с пользой и вознаграждением

25 апреля во всех муниципальных и городских округах Подмосковья пройдет общеобластной субботник. Жители региона смогут внести свой вклад в наведение порядка: убрать мусор и смет с общественных территорий, привести в порядок дворы, парки и скверы, а также обновить покраску малых архитектурных форм после зимнего сезона.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подготовило масштабную программу мероприятия. По словам министра ведомства Игоря Даниленко, в этом году удалось определить 635 мест проведения субботников — они охватывают все пространства, где требуется ручная уборка после зимы.

Организаторы позаботились о том, чтобы участникам было максимально комфортно. В регионе откроют 552 точки выдачи инвентаря: каждый желающий сможет получить грабли, мешки для мусора и перчатки. На всех крупных площадках гостей будут ждать горячий чай и еда, чтобы подкрепиться и набраться сил для дальнейшей работы.

Чтобы сделать субботник не только полезным, но и увлекательным, на площадках запланирована развлекательная программа для детей и взрослых. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе всей семьей, пообщаться с соседями и вместе сделать родной город чище и уютнее.

В 2026 году акция получила новое развитие: впервые участники смогут получить вознаграждение за свой труд. Министерство совместно с сервисом «Яндекс Смена» и платформой Добро.РФ запустило специальный проект. Теперь жители могут самостоятельно выбрать удобную локацию для уборки на интерактивной карте, принять участие в субботнике, получить денежное вознаграждение за проделанную работу, заработать волонтерские часы — их можно конвертировать в дополнительные баллы к ОГЭ и ЕГЭ, а также обменять на обучающие онлайн‐курсы.

