Губернатор Подмосковья рассказал о планах по благоустройству общественных пространств в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов обсудил планы по благоустройству. В этом году в регионе работы проведут на 72 территориях.

«У нас большая программа благоустройства. Мы ее реализуем, в том числе, в рамках федерального проекта, старт которому в 2018 году в Коломне дал наш президент — тогда началось преображение исторических поселений, и эта работа продолжается до сих пор. А по своей региональной программе мы создаем общественные пространства, включая парки в лесах, реконструируем скверы, мемориалы — все это очень важная работа», — заявил губернатор.

С 2019 года в Подмосковье создали и обновили 329 объектов, в том числе 137 пешеходных зон и городских площадей, 73 сквера, 71 парк и 48 набережных. Также благоустроили 69 зон активного отдыха. Кроме того, с 2021 года благоустроили 43 лесопарка. К концу текущего года в Подмосковье будет насчитываться 231 благоустроенный парк.

Всего в этом году в регионе обновят 14 парков, 13 лесопарков, 10 набережных, 15 пешеходных зон и площадей, 12 скверов. В том числе к майским праздникам завершат благоустройство «Рубежа обороны Москвы» в Лобне. До конца мая приведут в порядок сквер «Блюдечко» в Коломне. Также в числе знаковых объектов 2026 года — парк «ЛиАЗ» в Ликино-Дулево и набережная реки Учи в Ивантеевке.

На 2026 год запланировано 13 лесопарков, в том числе девять — абсолютно новых. Это, в том числе, лесопарк «Массовка» в Дедовске, лесопарк на улице Неделина в Щелково, «Трехгорка» в Одинцово.

