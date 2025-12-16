Более 80 проектов технологического суверенитета реализовали в Подмосковье с января

В Подмосковье с начала этого года реализовали 81 проект технологического суверенитета. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В общей сложности в регионе заявлено к реализации 454 проекта в сфере импортозамещения. Из них реализованы уже 238, в том числе 81 — в текущем году.

Большинство таких проектов предполагают строительство новых предприятий. Так, заявлены 272 проекта со строительством, в том числе 86 проектов, которым уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о факторах, которые помогают экономике региона.